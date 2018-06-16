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Дата распечатки: 16.06.2018 11:56
 
16.06.2018 11:05 Экономика, Общество

Правительство утвердило порядок торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий

Минск, 16 июня. Постановлением Совета министров от 14 июня № 454 утверждено Положение о порядке проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий, определения размеров платы за право заключения договора аренды и арендной платы за охотничьи угодья.

Согласно положению, объектом торгов являются охотничьи угодья фонда запаса, границы, общая площадь и площадь по категориям которых указаны в извещении о проводимых торгах, и которые предоставляются в аренду участнику, выигравшему торги, или единственному участнику торгов.

Торги организуются и проводятся областным исполнительным комитетом либо по его поручению районным исполнительным комитетом в форме аукциона или конкурса и являются открытыми.

Форма проводимых торгов определяется областным исполнительным комитетом либо по его поручению районным исполнительным комитетом самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба правительства, этим же постановлением утверждены типовые формы договора аренды охотничьих угодий и договора на проведение охоты при отказе охотником от продукции охоты или ее части.

Кроме того, установлена минимальная предельная стоимость охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним. Согласно документу, она составит 3 рубля — на один день охоты и 20 рублей — на один сезон.  Также утверждена минимальная предельная стоимость продукции охоты.

Постановление принято во исполнение указа президента от 21 марта 2018 года № 112 ”Об охоте и ведении охотничьего хозяйства“ и вступает в силу с 25 сентября нынешнего года.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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Суббота, 16 Июнь 2018, 11:56
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