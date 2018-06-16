Правительство утвердило порядок торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий

Минск, 16 июня. Постановлением Совета министров от 14 июня № 454 утверждено Положение о порядке проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий, определения размеров платы за право заключения договора аренды и арендной платы за охотничьи угодья.





Согласно положению, объектом торгов являются охотничьи угодья фонда запаса, границы, общая площадь и площадь по категориям которых указаны в извещении о проводимых торгах, и которые предоставляются в аренду участнику, выигравшему торги, или единственному участнику торгов.





Торги организуются и проводятся областным исполнительным комитетом либо по его поручению районным исполнительным комитетом в форме аукциона или конкурса и являются открытыми.





Форма проводимых торгов определяется областным исполнительным комитетом либо по его поручению районным исполнительным комитетом самостоятельно.





Как сообщает пресс-служба правительства, этим же постановлением утверждены типовые формы договора аренды охотничьих угодий и договора на проведение охоты при отказе охотником от продукции охоты или ее части.





Кроме того, установлена минимальная предельная стоимость охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним. Согласно документу, она составит 3 рубля — на один день охоты и 20 рублей — на один сезон. Также утверждена минимальная предельная стоимость продукции охоты.





Постановление принято во исполнение указа президента от 21 марта 2018 года № 112 ”Об охоте и ведении охотничьего хозяйства“ и вступает в силу с 25 сентября нынешнего года.