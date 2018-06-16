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Дата распечатки: 16.06.2018 17:56
 
16.06.2018 17:10 Экономика

Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 8,6%

Минск, 16 июня. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе—мае увеличился на 8,6%, сообщается на сайте аэропорта.

С начала года количество пассажиров в аэропорту превысило 1,48 млн человек, авиапредприятие также обслужило 9.658 самолето-вылетов, прирост которых составил 5,6%.

В мае аэропорт обслужил свыше 357 тысяч пассажиров, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За последний весенний месяц 2018 года обслужено 2.168 самолето-вылетов, прирост составил 6,5%.

РУП "Национальный аэропорт Минск" — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания "Белавиа", а также грузовые авиаперевозчики. Аэропорт был введен в эксплуатацию более 30 лет назад и является основным воздушным портом страны, через который выполняется до 97% пассажирских и грузовых авиаперевозок.

В 2016 году Национальный аэропорт Минск получил статус хаба благодаря транзитным перевозкам между Россией и Украиной, прямое авиасообщение между которыми в настоящее время не осуществляется.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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Суббота, 16 Июнь 2018, 17:56
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