В Минске состоятся неформальные министерские диалоги в рамках "Восточного партнерства"

Минск, 16 июня. В Минске 21-22 июня состоятся неформальные министерские диалоги в рамках Восточного партнерства. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ 16 июня глава МИД Беларуси Владимир Макей.



В мероприятии ожидается участие министров иностранных дел шести стран.



"Заседания будут посвящены реализации нашей идеи, кстати, которую мы высказали в рамках Восточного партнерства, — идеи гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза.



По словам Владимира Макея, также будут обсуждаться вопросы политического взаимодействия в рамках Восточного партнерства.

