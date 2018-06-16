16.06.2018 20:15 Политика, Экономика
В Минске состоятся неформальные министерские диалоги в рамках "Восточного партнерства"
Минск, 16 июня. В Минске 21-22 июня состоятся неформальные министерские диалоги в рамках Восточного партнерства. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ 16 июня глава МИД Беларуси Владимир Макей.
В мероприятии ожидается участие министров иностранных дел шести стран.
"Заседания будут посвящены реализации нашей идеи, кстати, которую мы высказали в рамках Восточного партнерства, — идеи гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза.
По словам Владимира Макея, также будут обсуждаться вопросы политического взаимодействия в рамках Восточного партнерства.
В мероприятии ожидается участие министров иностранных дел шести стран.
"Заседания будут посвящены реализации нашей идеи, кстати, которую мы высказали в рамках Восточного партнерства, — идеи гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза.
По словам Владимира Макея, также будут обсуждаться вопросы политического взаимодействия в рамках Восточного партнерства.