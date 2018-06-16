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Дата распечатки: 16.06.2018 21:13
 
16.06.2018 20:15 Политика, Экономика

В Минске состоятся неформальные министерские диалоги в рамках "Восточного партнерства"

Минск, 16 июня. В Минске 21-22 июня состоятся неформальные министерские диалоги в рамках Восточного партнерства. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ 16 июня глава МИД Беларуси Владимир Макей.

В мероприятии ожидается участие министров иностранных дел шести стран.

"Заседания будут посвящены реализации нашей идеи, кстати, которую мы высказали в рамках Восточного партнерства, — идеи гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза.

По словам Владимира Макея, также будут обсуждаться вопросы политического взаимодействия в рамках Восточного партнерства.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Суббота, 16 Июнь 2018, 21:13
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