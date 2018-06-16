Россельхознадзор снимает запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

Минск, 16 июля. Во исполнение достигнутых договоренностей и двусторонне подписанной "Дорожной карты" между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Россельхознадзор считает возможным с 17 июня разрешить поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий.



Как сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, речь идет о КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".



Данное решение принято под гарантии белорусской стороны, а также при условии представления в течение месяца, с момента открытия поставок, данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции по основным видам лекарственных средств, обнаруженных ранее в продукции белорусских предприятий, говорится в сообщении Россельхознадзора.



Все поставки молочной продукции указанных предприятий будут подвергнуты усиленному лабораторному контролю со стороны Россельхознадзора, с отбором специалистами службы не менее 10 проб по всем группам риска для каждого предприятия.

