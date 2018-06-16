Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/16/961132/
Дата распечатки: 16.06.2018 21:12
 
16.06.2018 20:34 Общество

В Генпрокуратуре рассмотрели вопросы применения к несовершеннолетним правонарушителям специальных мер воспитательного воздействия

Минск, 16 июня. В Генеральной прокуратуре Беларуси состоялся республиканский учебно-методический семинар для прокурорских работников, непосредственно осуществляющих надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи.

Как сообщает Генпрокуратура, обсуждались вопросы профилактической работы с подростками, вступившими в конфликт с законом, в том числе их реабилитации в специальных учреждениях.

Открывая мероприятие, заместитель генерального прокурора Александр Лашин отметил: "Органам прокуратуры важно обеспечить не только законность принятия решений о помещении несовершеннолетних в такие учреждения, но и надлежащие условия пребывания в них".

С участниками семинара поделились опытом работы по исправлению противоправного поведения молодых людей заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Головнева, начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних Виталий Янчин, начальник приемника-распределителя для несовершеннолетних УВД Миноблисполкома Лариса Лычковская, председатель БОО "Мир без границ" Татьяна Поевская и другие.

Прокуроры ознакомились с деятельностью приемника-распределителя для несовершеннолетних УВД Миноблисполкома, Кривичского государственного специального профессионально-технического училища №3 закрытого типа, побеседовали с подростками.

В ходе семинара рассмотрены проблемные вопросы реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, в том числе связанные с употреблением ими психоактивных веществ, помещением на непродолжительное время в спецучреждения, созданием там надлежащих условий для их воспитания и содержания. Особый акцент сделан на работе субъектов профилактики по сопровождению и жизнеустройству подростков после возвращения в семьи.

Участники семинара определились также, что с наступлением летних каникул их внимание будет сосредоточено на обеспечении безопасности несовершеннолетних при трудовой и досуговой занятости.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Суббота, 16 Июнь 2018, 21:12
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск