В Генпрокуратуре рассмотрели вопросы применения к несовершеннолетним правонарушителям специальных мер воспитательного воздействия

Минск, 16 июня. В Генеральной прокуратуре Беларуси состоялся республиканский учебно-методический семинар для прокурорских работников, непосредственно осуществляющих надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи.



Как сообщает Генпрокуратура, обсуждались вопросы профилактической работы с подростками, вступившими в конфликт с законом, в том числе их реабилитации в специальных учреждениях.



Открывая мероприятие, заместитель генерального прокурора Александр Лашин отметил: "Органам прокуратуры важно обеспечить не только законность принятия решений о помещении несовершеннолетних в такие учреждения, но и надлежащие условия пребывания в них".



С участниками семинара поделились опытом работы по исправлению противоправного поведения молодых людей заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Головнева, начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних Виталий Янчин, начальник приемника-распределителя для несовершеннолетних УВД Миноблисполкома Лариса Лычковская, председатель БОО "Мир без границ" Татьяна Поевская и другие.



Прокуроры ознакомились с деятельностью приемника-распределителя для несовершеннолетних УВД Миноблисполкома, Кривичского государственного специального профессионально-технического училища №3 закрытого типа, побеседовали с подростками.



В ходе семинара рассмотрены проблемные вопросы реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, в том числе связанные с употреблением ими психоактивных веществ, помещением на непродолжительное время в спецучреждения, созданием там надлежащих условий для их воспитания и содержания. Особый акцент сделан на работе субъектов профилактики по сопровождению и жизнеустройству подростков после возвращения в семьи.



Участники семинара определились также, что с наступлением летних каникул их внимание будет сосредоточено на обеспечении безопасности несовершеннолетних при трудовой и досуговой занятости.

