В Минск для участия в параде прибыли российские десантники

Минск, 16 июня. 16 июня для участия в параде в ознаменование Дня Независимости Беларуси, который пройдет 3 июля в Минске, прибыл парадный расчет 234-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Об этом сообщает Министерство обороны.



В ближайшее время российским десантникам предстоит пройти слаживание совместно с парадными расчетами белорусских Вооруженных сил.



