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Дата распечатки: 16.06.2018 21:12
 
16.06.2018 20:39 Общество

В Минск для участия в параде прибыли российские десантники

Минск, 16 июня. 16 июня для участия в параде в ознаменование Дня Независимости Беларуси, который пройдет 3 июля в Минске, прибыл парадный расчет 234-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Об этом сообщает Министерство обороны.

В ближайшее время российским десантникам предстоит пройти слаживание совместно с парадными расчетами белорусских Вооруженных сил.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Суббота, 16 Июнь 2018, 21:12
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