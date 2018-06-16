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Дата распечатки: 16.06.2018 22:28
 
16.06.2018 20:52 Общество, Спорт

В Минске прошел третий Дипломатический турнир по теннису

Минск, 16 июня. 16 июня в Минске состоялся третий Дипломатический турнир по теннису, организованный Министерством иностранных дел Беларуси, Белорусской теннисной федерацией и ГУ "Дипсервис".

Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, в соревнованиях приняли участие руководители и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Минске, представители Министерства иностранных дел, а также других органов государственного управления.

Участники турнира соревновались в парном мужском и смешанном разрядах.

Победу в парном мужском разряде одержали почетный консул Кыргызстана Игорь Чивель с сыном Никитой, в миксте сильнейшими стали начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Николай Овсянко с дочкой Ульяной.

Награды и призы победителям турнира вручили министр иностранных дел Владимир Макей, первый председатель БТФ Семен Каган, заместитель начальника ГУ "Дипсервис" Владимир Слукин.

В своем выступлении на церемонии закрытия турнира Макей выразил благодарность его участникам за спортивный дух и азарт, проявленные во время соревнований, а также выразил уверенность, что такие мероприятия поощряют здоровый образ жизни, а также способствуют укреплению взаимопонимания и солидарности не только между участниками турнира, но и между странами и народами.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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