Министр обороны Беларуси принял участие в церемонии принятия Военной присяги новым пополнением 72-го ОУЦ

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков принял участие в церемонии принятия Военной присяги новым пополнением в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.



Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в 72-м ОУЦ торжественную клятву произнесли более полутора тысяч вчерашних призывников.



Обращаясь к новобранцам, глава военного ведомства отметил, что нынешний ритуал проходит в год 100-летнего юбилея Вооруженных сил Беларуси. "В белорусской армии — десятки прославленных соединений и воинских частей, награжденных боевыми орденами и удостоенных почетных наименований за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Среди них и 72-й гвардейский Ровенский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова II степени Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов", — отметил Андрей Равков. — Отныне и вам предстоит продолжить традиции поколения победителей, принимать непосредственное участие в укреплении обороноспособности нашего государства, обеспечения мирного труда народа Беларуси".



В беседе с журналистами министр обороны отметил, что за последние годы облик 72-го ОУЦ серьезно изменился. Проделана огромная работа по ремонту административных и жилых зданий, в том числе казарм, столовых, мест размещения техники. Продолжается установка систем видеонаблюдения. Большое внимание уделяется работе с офицерами, усилению корпуса психологов. Уточнена система подготовки сержантов, которые задействованы в обучении личного состава.



