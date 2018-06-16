МИД Литвы: Беларусь стремится легитимизировать проект АЭС мерами по связям с общественностью

Минск, 16 июня. Беларусь стремится легитимизировать проект своей атомной электростанции посредством мер по связям с общественностью, а не укреплением ядерной безопасности. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя информацию об оценке Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) проведенных на объекте стресс-тестов.

15 июня уполномоченный Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) Совет по партнерской проверке результатов стресс-тестов Белорусской АЭС предварительно подтвердил соответствие белорусского Национального доклада требованиям ENSREG. Финальная версия отчета европейских экспертов будет опубликована на сайте ENSREG в начале июля 2018 года.





"Приходится сожалеть, что Беларусь стремится легитимизировать проект своей атомной электростанции посредством мер по связям с общественностью, а не укреплением ядерной безопасности. Тот факт, что отчет о стресс-тестах подготовлен по методологии ЕС, само собой разумеется. Однако это лишь формальное соответствие. Необходимо говорить о содержании, о рекомендациях, которые будут обязательны к выполнению", — отметил Линкявичюс в комментарии, размещенном на сайте литовского МИД вечером 15 июня.





По словам министра, стресс-тесты — лишь один из элементов укрепления радиационной безопасности, которые оценивают устойчивость объекта к внешним воздействиям. Как отметил министр, во время них не оцениваются такие факторы, как негативное воздействие на окружающую среду и качество жизни в будущем.





"Мы призываем Беларусь и подрядчиков БелАЭС серьезно относиться к проблемам ядерной безопасности и соблюдать международные обязательства, включая рекомендации по отчету о стресс-тестах. Только после этого можно будет технически обосновать выводы об устойчивости АЭС к внешним воздействиям", — подчеркнул Линкявичус.









Как сообщила БелаПАН Ирина Сухий (ОО "Экодом", Белорусская партия "Зеленые"), глава совета Марк Фой сказал, что в ходе евроэкспертизы стресс-тестов белорусской стороне было задано рекордно большое, по сравнению с другими европейскими странами, количество вопросов — 460. Однако, отметила Сухий, эти вопросы затрагивают лишь узкую часть рисков БелАЭС, связанных с внешними воздействиями (наводнениями, землетрясениями и неблагоприятными погодными условиями), они не касаются таких сфер, как человеческий фактор, обращение с радиоактивными отходами, дефекты конструкций и систем. Как отметила Сухий, стресс-тесты, вопреки утверждениям белорусских чиновников, не дают гарантий безопасности атомных электростанций.





Литовская сторона не раз поднимала вопрос о небезопасности белорусской АЭС. В сентябре 2017 года литовское правительство приняло постановление, направленное на защиту от БелАЭС, "которая представляет угрозу нацбезопасности, окружению и обществу Литвы". Документ предусматривает ряд мер, направленных на то, чтобы после запуска АЭС в Литву не могла попасть белорусская электроэнергия, за исключением той, которая необходима для обеспечения надежности энергетической системы страны.





Представители общественности заявляют, что стресс-тесты Белорусской АЭС не гарантируют безопасности российского проекта АЭС-2006, по которому возводится БелАЭС, но выявляют большое количество его слабых мест. Об этом, в частности, говорится в заявлении представителей Белорусской антиядерной кампании, Белорусской партии "Зеленые" и ОО "Экодом" после встречи с членами Совета по евроэкспертизе стресс-тестов БелАЭС 14 июня в Минске.Стресс-тесты на БелАЭС в 2016—2017 годах проводила санкт-петербургская компания "Атомпроект", которая входит в состав "Росатома" — генподрядчика строительства станции.