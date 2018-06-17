17.06.2018 07:37 Общество
В Ошмянском районе во время сельхозработ сгорел кормоуборочный комбайн
Минск, 17 июня. В Ошмянском районе во время сельхозработ сгорел кормоуборочный комбайн.
Информация о возгорании комбайна на поле возле деревни Крейванцы поступила утром 16 июня. В результате пожара уничтожены оборудование моторного отсека и колеса, повреждены кабина и лакокрасочное покрытие. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Информация о возгорании комбайна на поле возле деревни Крейванцы поступила утром 16 июня. В результате пожара уничтожены оборудование моторного отсека и колеса, повреждены кабина и лакокрасочное покрытие. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.