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Дата распечатки: 17.06.2018 09:02
 
17.06.2018 07:37 Общество

В Ошмянском районе во время сельхозработ сгорел кормоуборочный комбайн

Минск, 17 июня. В Ошмянском районе во время сельхозработ сгорел кормоуборочный комбайн.

Информация о возгорании комбайна на поле возле деревни Крейванцы поступила утром 16 июня. В результате пожара уничтожены оборудование моторного отсека и колеса, повреждены кабина и лакокрасочное покрытие. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
БелаПАН.

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