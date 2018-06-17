Беларусь заняла шестое место в конкурсе на самую красивую марку мира 2017 года

Минск, 17 июня. Блок марок "Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии" занял шестое место в конкурсе "Большой приз выставки WIPA» (Венской международной филателистической выставки) на звание самой красивой марки мира 2017 года, сообщила "Белпочта".



В конкурсе приняло участие более 70 стран. Первое место получили Фарерские острова за блок "Фарерские ножи" с золотым тиснением. В пятерку вошли также Бразилия (сцепка марок "Работы Уильяма Шекспира"), Лихтенштейн (блок "Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II" на золотой фольге), Аргентина (блок "50-я годовщина планетария Галилео Галилея 1967-2017") и Люксембург (блок "Орден за заслуги Адольфа де Нассау").



За Беларусью в первой десятке расположились Португалия (блок "Португальская текстильная промышленность"), Фиджи (блок "Песчаные дюны Фиджи"), Бельгия (блок "500 лет Реформации — 1517. Лютер меняет ход истории") и Польша (марочный лист "150 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри").