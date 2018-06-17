17.06.2018 14:46 Общество, Политика
Олег Гайдукевич возмущен молчанием чиновников на тему Куропат
Минск, 17 июня. Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич 17 июня распространил комментарий, в котором выразил возмущение молчанием чиновников по теме Куропат.
"Плохо, когда нет четкой, понятной большинству позиции! Нет решения, хотя даже президент весной достаточно ясно высказался на эту тему! Чиновники молчат и ждут, что за них будут разгребать все проблемы. Поэтому опять крайние — милиция, спецслужбы, вынужденные тратить силы и средства, ежедневно работая возле Куропат! А что будет, если в стране будет настоящий конфликт, политический кризис, действительно важные события! Отвечу: спецслужбы будут работать, а чиновники спрячутся по кабинетам, завесив шторы и в страхе ожидая, что же дальше! Так было в 1991-м, так было в 1996-м", — написал Гайдукевич-младший.
По его мнению, происходящее в урочище должны "разгребать те же, кто выделял землю, а не МВД, те же, кто 20 лет не может, наконец, забрать у части оппозиции монополию на Куропаты".
"И еще уж точно не надо делать крайними бизнесменов. Если мы живем в правовой стране, то бизнес не должен бояться вкладывать инвестиции, и этот вопрос тоже нужно решать вам, господа чиновники! Хватит спать, пенсия для многих ещё не скоро, а если будете продолжать так работать, то те, кто сейчас "кусается" на въезде в ресторан, попросту вас ее лишат", — заявил представитель ЛДП.
"Куропаты принадлежат не части оппозиции, а всей стране! — подчеркнул он. — Нам нужен мемориал, который сплотил бы всех, а не маленькую часть страны, не политизированный мемориал, мы не хотим каяться и отказываться от своей истории, мы хотим гордиться ей, признавая в ней и трагические страницы. Нужен мемориал скорби, а не политический символ каких-то политических сил, на кладбище недопустима политика и политики, как недопустимы там и танцы!"
С 31 мая возле урочища проходят акции против открытия ресторанного комплекса "Поедем поедим".
"Плохо, когда нет четкой, понятной большинству позиции! Нет решения, хотя даже президент весной достаточно ясно высказался на эту тему! Чиновники молчат и ждут, что за них будут разгребать все проблемы. Поэтому опять крайние — милиция, спецслужбы, вынужденные тратить силы и средства, ежедневно работая возле Куропат! А что будет, если в стране будет настоящий конфликт, политический кризис, действительно важные события! Отвечу: спецслужбы будут работать, а чиновники спрячутся по кабинетам, завесив шторы и в страхе ожидая, что же дальше! Так было в 1991-м, так было в 1996-м", — написал Гайдукевич-младший.
По его мнению, происходящее в урочище должны "разгребать те же, кто выделял землю, а не МВД, те же, кто 20 лет не может, наконец, забрать у части оппозиции монополию на Куропаты".
"И еще уж точно не надо делать крайними бизнесменов. Если мы живем в правовой стране, то бизнес не должен бояться вкладывать инвестиции, и этот вопрос тоже нужно решать вам, господа чиновники! Хватит спать, пенсия для многих ещё не скоро, а если будете продолжать так работать, то те, кто сейчас "кусается" на въезде в ресторан, попросту вас ее лишат", — заявил представитель ЛДП.
"Куропаты принадлежат не части оппозиции, а всей стране! — подчеркнул он. — Нам нужен мемориал, который сплотил бы всех, а не маленькую часть страны, не политизированный мемориал, мы не хотим каяться и отказываться от своей истории, мы хотим гордиться ей, признавая в ней и трагические страницы. Нужен мемориал скорби, а не политический символ каких-то политических сил, на кладбище недопустима политика и политики, как недопустимы там и танцы!"
С 31 мая возле урочища проходят акции против открытия ресторанного комплекса "Поедем поедим".