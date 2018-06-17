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Дата распечатки: 17.06.2018 16:45
 
17.06.2018 15:02 Общество, Политика

Олег Гайдукевич возмущен молчанием чиновников на тему Куропат (обновлено)

Минск, 17 июня. Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич 17 июня распространил комментарий, в котором выразил возмущение молчанием чиновников по теме Куропат.

"Плохо, когда нет четкой, понятной большинству позиции! Нет решения, хотя даже президент весной достаточно ясно высказался на эту тему! Чиновники молчат и ждут, что за них будут разгребать все проблемы. Поэтому опять крайние — милиция, спецслужбы, вынужденные тратить силы и средства, ежедневно работая возле Куропат! А что будет, если в стране будет настоящий конфликт, политический кризис, действительно важные события! Отвечу: спецслужбы будут работать, а чиновники спрячутся по кабинетам, завесив шторы и в страхе ожидая, что же дальше! Так было в 1991-м, так было в 1996-м", — написал Гайдукевич-младший.

По его мнению, происходящее в урочище должны "разгребать те же, кто выделял землю, а не МВД, те же, кто 20 лет не может, наконец, забрать у части оппозиции монополию на Куропаты".

"И еще уж точно не надо делать крайними бизнесменов. Если мы живем в правовой стране, то бизнес не должен бояться вкладывать инвестиции, и этот вопрос тоже нужно решать вам, господа чиновники! Хватит спать, пенсия для многих ещё не скоро, а если будете продолжать так работать, то те, кто сейчас "кусается" на въезде в ресторан, попросту вас ее лишат", — заявил представитель ЛДП.

"Куропаты принадлежат не части оппозиции, а всей стране! — подчеркнул он. — Нам нужен мемориал, который сплотил бы всех, а не маленькую часть страны, не политизированный мемориал, мы не хотим каяться и отказываться от своей истории, мы хотим гордиться ей, признавая в ней и трагические страницы. Нужен мемориал скорби, а не политический символ каких-то политических сил, на кладбище недопустима политика и политики, как недопустимы там и танцы!"

С 31 мая возле урочища проходят акции против открытия ресторанного комплекса "Поедем поедим".

Обновление. 17 июня активисты перегородили въезд в ресторан красно-белой лентой и стилизованным под бело-красно-белый флаг самодельным дорожным знаком "Въезд запрещен" ("кирпич"). На тротуарную плитку нанесена надпись Stop kabak.
БелаПАН.

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Воскресенье, 17 Июнь 2018, 16:45
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