Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/18/961171/
Дата распечатки: 18.06.2018 07:56
 
18.06.2018 07:02 Спорт

Белорусская теннисистка Соболенко поднялась на рекордное 43-е место в рейтинге ВТА

Минск, 18 июня. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на рекордное 43-е место в рейтинге ВТА. До этого наивысшим достижением в карьере 20-летней спортсменки была 45-я строчка (с 14 по 20 мая нынешнего года).

На минувшей неделе Соболенко, занимавшая 46-е место в рейтинге, дошла до четвертьфинала (третий круг) турнира в голландском Хертохенбосхе с призовым фондом 226.750 долларов США.

Александра Саснович осталась на 51-й позиции, Вера Лапко — на 84-й, Виктория Азаренко переместилась с 86-й на 85-ю.

В парном рейтинге АТП Максим Мирный опустился с 34-й на 36-ю строчку. На прошлой неделе вместе с австрийцем Филиппом Освальдом он выступал на MercedesCup в Штутгарте (призовой фонд 656.015 евро) и проиграл во втором круге (четвертьфинал). Год назад на этих соревнованиях Мирный дошел до полуфинала (партнером был поляк Мартин Матковски).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 18 Июнь 2018, 07:56
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск