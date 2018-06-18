Белорусская теннисистка Соболенко поднялась на рекордное 43-е место в рейтинге ВТА

Минск, 18 июня. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на рекордное 43-е место в рейтинге ВТА. До этого наивысшим достижением в карьере 20-летней спортсменки была 45-я строчка (с 14 по 20 мая нынешнего года).



На минувшей неделе Соболенко, занимавшая 46-е место в рейтинге, дошла до четвертьфинала (третий круг) турнира в голландском Хертохенбосхе с призовым фондом 226.750 долларов США.



Александра Саснович осталась на 51-й позиции, Вера Лапко — на 84-й, Виктория Азаренко переместилась с 86-й на 85-ю.



В парном рейтинге АТП Максим Мирный опустился с 34-й на 36-ю строчку. На прошлой неделе вместе с австрийцем Филиппом Освальдом он выступал на MercedesCup в Штутгарте (призовой фонд 656.015 евро) и проиграл во втором круге (четвертьфинал). Год назад на этих соревнованиях Мирный дошел до полуфинала (партнером был поляк Мартин Матковски).