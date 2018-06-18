В отношении одного из защитников Куропат возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о минировании ресторана "Поедем поедим"

Минск, 18 июня. В отношении одного из защитников Куропат — 27-летнего Никиты Найдена из молодежной общественной организации "Альтернатива" (зарегистрирована в Латвии) — возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о минировании ресторана «Поедем поедим», сообщил в "Фейсбуке" лидер организации Олег Корбан.



По словам Корбана, активист позвонил в ресторан 10 июня в 22.45 и сообщил о заложенной бомбе. Посетители и персонал были эвакуированы, через 10 минут на место прибыли саперы и скорая помощь. В 2 часа ночи Найден был задержан у себя дома. Трое суток он провел в изоляторе временного содержания, после чего был переведен под домашний арест до суда.



Активист работает на Минском тракторном заводе штамповщиком.



"Никита не выдержал надругательства над национальным мемориалом в Куропатах и решил ускорить тот момент, когда ад в виде развлекательного комплекса "Поедем поедим" закроется, а все их черти разбегутся", — пояснил Корбан мотив действий соратника. Как отметил лидер организации, особого давления правоохранители на Найдена не оказывали, но "дали жесткую рекомендацию не участвовать в мероприятиях в Куропатах, а об этом случае никому не рассказывать, тогда на суде будет "все хорошо". В разговоре с Корбаном активист назвал свой поступок необдуманным, заявил, что не думал о возможной уголовной ответственности, а хотел хоть чем-то помочь в борьбе за закрытие ресторана. Во время звонка с сообщением о ложном минировании Найден был трезв.