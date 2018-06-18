За январь—май 2018 года валовой региональный продукт вырос во всех областях и Минске

Минск, 18 июня. Валовой региональный продукт (ВРП) за январь—май 2018 года увеличился во всех областях и Минске, свидетельствуют данные Белстата.

В Витебской области за пять месяцев года зафиксирован рост ВРП на 6,1% до 3 млрд 354 млн рублей (7,5% ВВП), в Могилевской — на 3,4% до 2 млрд 964,2 млн (6,6%). В Минской области ВРП за январь—май 2018 года увеличился на 5% до 6 млрд 341,6 млн рублей (14,1% ВВП), в Гродненской — на 6,8% до 3 млрд 546,9 млн (7,9%), Гомельской — на 4,3% до 4 млрд 469,4 млн (10%), Брестской — на 5,1% до 4 млрд 162,7 млн (9,3%).



В Минске ВРП вырос на 5,4% до 12 млрд 197,2 млн рублей (27,2% ВВП). Нераспределенная часть составила 17,4% ВВП.

В целом ВВП за пять месяцев вырос на 4,7% до 44 млрд 898,2 млн рублей.

За 2017 год ВРП также увеличился во всех регионах.



Как ранее заявлял Александр Лукашенко, межрегиональное расслоение внутри страны становится устойчивым процессом. "Страна, регионы развиваются неравномерно. А точнее, развитие есть только у Минской и, с большой натяжкой, у Гродненской областей. Валовой региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и два года текущей вырос в Минской на 28% и в Гродненской на 13%. Остальные регионы стагнируют: за семь лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель — 3%, Витебская — 2%, а валовой региональный продукт Могилевской области за семь лет даже сократился", — отметил официальный лидер.



По его мнению, любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране. "Поэтому правительству и облисполкомам поставлена задача: жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе. Желание нормально жить и растить детей, возможность трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны", — подчеркнул Лукашенко. Основа этого, считает он, прежде всего создание новых предприятий.

