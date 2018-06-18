Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении ликвидатора юрлиц

Минск, 18 июня. Главное управление процессуального контроля Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего минчанина, являвшегося ликвидатором нескольких субъектов хозяйствования.

Как сообщила пресс-служба СК, противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минску и Минской области.

Установлено, что обвиняемый принял от руководителей двух юридических лиц имущество, которое ему было вверено с целью распоряжения в интересах этих ликвидируемых организаций. Указанная собственность на общую сумму более 100 тыс. рублей была неправомерно присвоена фигурантом. В связи с необходимостью обоснования отсутствия вверенного ему имущества мужчина составлял подложные договоры о его передаче на ответственное хранение третьим лицам.



Также было установлено, что обвиняемый, пользуясь своими полномочиями ликвидатора одного из юридических лиц, отдал указания своему подчиненному на заключение договора от имени данной организации с подконтрольным фигуранту иным субъектом хозяйствования на аренду помещений при отсутствии в этом экономической необходимости. В дальнейшем мужчина получал часть средств от сдачи в аренду помещений.



Кроме того, обвиняемый похитил транспортные средства предприятия, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.



В целях возмещения ущерба и процессуальных издержек на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 200 тыс. рублей.



Действия обвиняемого квалифицированы по признакам нескольких составов преступлений, среди которых "злоупотребление служебными полномочиями", "присвоение", "хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", "служебный подлог".

Вину в совершении преступлений фигурант не признал. Мера пресечения, примененная ранее к мужчине, останется неизменной — заключение под стражу.

Прокурор направил уголовное дело в суд.

