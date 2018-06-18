Глава представительства ВБ: Мы мало верим в то, что ВВП Беларуси вырастет более чем на 3%

Минск, 18 июня. Группа Всемирного банка отмечает в белорусской экономике как положительные, так и негативные тенденции, заявил журналистам глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер, который 18 июня встретился с депутатами Палаты представителей.

"Хорошей новостью является то, что сейчас экономика Беларуси восстанавливается, рецессия завершилась и макроэкономическая ситуация постепенно улучшается", — отметил Кремер. По его словам, это связано в первую очередь с восстановлением российской экономики и повышением мировых цен на сырьевые товары.



"Не такая хорошая новость заключается в том, что уровень внешнего долга Беларуси довольно высок и даже растет. Поэтому наш прогноз темпов роста [ВВП на 2018 год] составляет не более 3%. И мы мало верим в то, что темпы экономического роста в Беларуси смогут быть быстрее тех темпов роста, которые наблюдались до 2009 года", — сказал глава представительства ВБ.



По данным Белстата, за январь—май 2018 года прирост ВВП составил 4,7% при годовом официальном прогнозе 3,5%. В 2017 году белорусская экономика выросла на 2,4% при прогнозе 1,5%.