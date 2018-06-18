Представители общественности просят президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля повлиять на ситуацию в Куропатах

Минск, 18 июня. Представители белорусской демократической общественности обратились с открытым письмом к президентам Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Польши — Анджею Дуде, Австрии — Александру Ван дер Беллену и Израиля — Реувену Ривлину с просьбой повлиять на ситуацию в Куропатах.

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, письмо подписали представители творческих союзов и политических партий. Его планируется распространить по дипломатическим каналам.



Президенты четырех названных стран 29 июня планируют прибыть в Минск для участия в церемонии открытия мемориала в Тростенце — на месте одноименного концентрационного лагеря, который действовал в годы Второй мировой войны.



В открытом письме отмечается, что Куропаты, где недавно открылся ресторанно-развлекательный комплекс "Поедем поедим", стоят в одном ряду с Освенцимом и Катынью. "Это одно из самых больших в Европе и мире захоронений жертв тоталитарных режимов. Открытие Куропат лидером белорусского демократического движения Зеноном Позняком 30 лет назад, шок масштабов сталинских репрессий по всему Союзу стали одной из причин развала советской империи", — говорится в письме.



Его авторы отмечают, что 31 мая десятки активистов демократического движения организовали бессрочную акцию протеста с требованием закрыть развлекательный комплекс в Куропатах. Активисты просят президентов четырех стран "обратить пристальное внимание на ситуацию вокруг Куропат".



"Мы обращаемся к вам с призывом включить в программу своего визита в Беларусь и Куропаты. Мы просим вас возложить цветы на могилы безымянных жертв коммунистического террора. Нацистские и коммунистические преступления против человечности должны быть осуждены, чтобы не повториться", — говорится в открытом письме.



Сейчас у входа в ресторанно-развлекательный комплекс находятся семь активистов. Они пытаются препятствовать проезду на его территорию автомобилей.