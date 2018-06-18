Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен внесением изменений в белорусское законодательство о средствах массовой информации

"Принятие этих поправок посылает тревожный сигнал о свободе СМИ и плюрализме", — подчеркнул Дезир.







"Я призываю белорусские власти тщательно пересмотреть закон и привести его в соответствие с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации", — добавил он.

Минск, 18 июня. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир обеспокоен внесением изменений в белорусское законодательство о средствах массовой информации. Заявление Дезира распространила 18 июня пресс-служба ОБСЕ.В частности, в ОБСЕ осудили пункты законопроекта, касающиеся ограничений на учреждение СМИ иностранцами. Кроме того, поправки к закону предоставляют Министерству информации строгий контроль над всеми онлайн-ресурсами, подчеркивается в заявлении. "Ни одно министерство не должно обладать исключительной властью для блокировки доступа к любому онлайн-ресурсу без решения суда. Удаление контента должно требовать судебного надзора", — отметил Дезир.По его словам, владельцы веб-ресурсов будут обязаны "анализировать" весь контент, "поскольку закон требует, чтобы они несли ответственность за предотвращение распространения неправдивой информации, которая может нанести ущерб государственным или общественным интересам или порочить людей или юридических лиц". "Они также несут ответственность, если их ресурсы используются для распространения информации или комментариев пользователями интернета, которые не прошли предварительную идентификацию, как это определено государством", — подчеркнул представитель ОБСЕ."Многие из положений являются чрезмерными и непропорциональными и могут привести к ограничению свободы выражения мнений, в том числе к тому, что граждане остаются анонимными в интернете", — сказал Дезир. Представитель ОБСЕ также отметил, что закон продолжает запрещать иностранным журналистам работать без аккредитации в МИД, несмотря на призывы управления представителя ОБСЕ по свободе СМИ прекратить эту практику.Как сообщалось, Палата представителей 14 июня приняла во втором чтении поправки в закон о средствах массовой информации. По сравнению с принятой в первом чтении редакцией законопроект содержит ряд нововведений в области интернета, в частности расширение перечня информации, распространение которой запрещено. Одновременно предлагается снизить в два раза размер штрафных санкций за распространение такой информации. Из документа исключены нормы, касающиеся корректировок Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях для реализации их в рамках другого законопроекта.Подвергшийся критике профессионального сообщества законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь" предоставляет возможность осуществлять государственную регистрацию в качестве сетевого издания, устанавливает права и обязанности владельца интернет-ресурса. Законопроект предлагает ограничить иностранное участие в формировании белорусского информационного пространства, в том числе посредством запрета на распространение продукции иностранного СМИ на территории Беларуси без получения соответствующего разрешения. Расширяется перечень видов информации, распространение которой в СМИ запрещено. Уточняется процедура принятия республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу. Вводится норма об обязательной идентификации авторов комментариев в интернете.