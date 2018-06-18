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Дата распечатки: 18.06.2018 17:06
 
18.06.2018 16:31 Общество

Суд в Минске приговорил директора турфирмы "Дром-тур" к двум с половиной годам лишения свободы

Минск, 18 июня. 18 июня суд Московского района Минска вынес приговор ранее не судимой жительнице столицы директору турфирмы "Дром-тур", обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере).

Как сообщила пресс-служба Минского городского суда, женщине назначено наказание в виде лишения свободы на два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Уголовное дело в отношении директора ООО "Дром-тур" было возбуждено в начале октября 2017 года. Первоначально — по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), однако затем обвинение переквалифицировали на ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).

Как сообщил Следственный комитет, жительница Минска 1961 года рождения с декабря 2016 года по июль 2017 года под предлогом оказания туристических услуг завладела деньгами 24 граждан — не менее чем 98 тыс. рублей. При этом выполнять принятые на себя обязательства не намеревалась.

Первые заявления о противоправных действиях подозреваемой стали поступать в правоохранительные органы в июле, при этом директор убеждала клиентов в скором возврате денег и создала видимость принятия мер по возмещению ущерба.

Спустя некоторое время в милицию обратились еще ряд граждан, отдых которых был запланирован на август. Большинству клиентов деньги в полном объеме так и не были возвращены. Этот факт и стал одним из оснований для возбуждения уголовного дела. "Несмотря на то что директор турфирмы находилась в неблагоприятном финансовом положении и изначально не могла выполнить взятые на себя обязательства, она продолжила свою деятельность, в том числе рассчитывая расплатиться по долгам из денег, вносимых новыми клиентами", — сообщал СК.

Следствием была изъята документация, проверялась информация о иных заимствованиях денежных средств у граждан. К обвиняемой была применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Марина Носова, БелаПАН.

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Понедельник, 18 Июнь 2018, 17:06
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