Суд Октябрьского района Минска приговорил директора ООО "Калипсо тур" к семи с половиной годам лишения свободы

Минск, 18 июня. Жительница Минска директор ООО "Калипсо тур" приговорена к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет. Такое решение принял 18 июня суд Октябрьского района столицы.



Как сообщает пресс-служба Минского городского суда, директор турфиры признана виновной в завладении имуществом путем обмана, злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Суд постановил взыскать с обвиняемой в пользу потерпевших материальный ущерб и материальное возмещение морального вреда.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.



Руководительница "Калипсо тур" была задержана в июле прошлого года. По информации Следственного комитета, 26-летняя минчанка единолично руководила деятельностью по организации туристических поездок от имени ООО "Калипсо тур" и ИП "Борздый". При этом она распоряжалась по своему усмотрению деньгами, полученными от клиентов в качестве предоплаты в период с октября 2016 года по июль 2017-го. Она обещала клиентам возместить вред за сорванные поездки, но продолжила заключать новые договоры, "заведомо зная о том, что принимаемые на себя обязательства не выполнит". Когда деятельность фирмы была фактически полностью прекращена, покупатели путевок стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. В ходе следствия было установлено 98 потерпевших. Общий ущерб составил более 280 тыс. рублей.



Следствие по многоэпизодному уголовному делу длилось до февраля этого года. Суд начался 7 марта.