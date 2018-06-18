В январе—мае пассажирские перевозки снизились на 0,2%, грузовые — выросли почти на 6%

Минск, 18 июня. В январе—мае 2018 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 182,3 млн тонн грузов — на 5,7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Грузооборот транспорта составил 56,8 млрд тонно-километров (на 5,4% больше), сообщил Национальный статистический комитет.



Перевозки грузов железнодорожным транспортом в январе—мае выросли на 12,9% до 63 млн 892,8 тыс. тонн, воздушным — снизились на 2,1% (22 тыс. тонн), автомобильным — увеличились на 3,4% (65 млн 287,2 тыс.). Трубопроводным транспортом перемещено грузов на 0,3% больше (52 млн 550,5 тыс.).



Услугами пассажирского транспорта в январе—мае 2018 года воспользовались 825,8 млн человек, что по сравнению с таким же прошлогодним периодом меньше на 0,2%. Пассажирооборот транспорта составил 9 млрд 735,6 млн пассажиро-километров (на 2,4% больше).



Железнодорожным транспортом в январе—мае перевезено 30,6 млн человек (на 0,4% меньше), автобусами — 499,7 млн (на 0,5% больше), городским электрическим транспортом и метрополитеном — 294,4 млн (на 1,3% меньше). Самолетами воспользовались 1,1 млн пассажиров (на 11,6% больше).