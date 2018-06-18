Лукашенко поздравил Ивана Дуке с победой на выборах президента Колумбии

Минск, 18 июня. Александр Лукашенко поздравил Ивана Дуке с победой на выборах президента Республики Колумбия, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.



"Нацеленность на обеспечение стабильности и безопасности, устойчивый экономический рост страны и проведение многовекторной внешней политики повышают региональный и мировой авторитет Колумбии, — говорится в поздравлении. — Общность ценностей и близость интересов на международной арене создают условия для развития плодотворного взаимовыгодного партнерства между нашими государствами".



"Беларусь заинтересована в открытом политическом диалоге с Колумбией, более активной реализации совместных торгово-экономических проектов, создании надежной договорно-правовой базы для двусторонних отношений, расширении конструктивного сотрудничества в международных организациях и установлении взаимодействия в рамках Тихоокеанского альянса", — подчеркнул Лукашенко.



Как сообщают СМИ, по итогам второго тура голосования на президентских выборах в Колумбии 17 июня за кандидата от правой партии "Демократический центр" Ивана Дуке проголосовало более 53% избирателей. За представителя левых сил — экс-мэра Боготы Густаво Петро свои голоса отдали немногим менее 42% избирателей, а против всех проголосовали 4,2%. Явка на второй тур выборов составила около 53%.