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Дата распечатки: 18.06.2018 18:55
 
18.06.2018 17:11 Политика

Лукашенко поздравил Ивана Дуке с победой на выборах президента Колумбии

Минск, 18 июня. Александр Лукашенко поздравил Ивана Дуке с победой на выборах президента Республики Колумбия, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Нацеленность на обеспечение стабильности и безопасности, устойчивый экономический рост страны и проведение многовекторной внешней политики повышают региональный и мировой авторитет Колумбии, — говорится в поздравлении. — Общность ценностей и близость интересов на международной арене создают условия для развития плодотворного взаимовыгодного партнерства между нашими государствами".

"Беларусь заинтересована в открытом политическом диалоге с Колумбией, более активной реализации совместных торгово-экономических проектов, создании надежной договорно-правовой базы для двусторонних отношений, расширении конструктивного сотрудничества в международных организациях и установлении взаимодействия в рамках Тихоокеанского альянса", — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщают СМИ, по итогам второго тура голосования на президентских выборах в Колумбии 17 июня за кандидата от правой партии "Демократический центр" Ивана Дуке проголосовало более 53% избирателей. За представителя левых сил — экс-мэра Боготы Густаво Петро свои голоса отдали немногим менее 42% избирателей, а против всех проголосовали 4,2%. Явка на второй тур выборов составила около 53%.
Захар Щербаков, БелаПАН.

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