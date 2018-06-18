Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о развитии цифровой экономики

Минск, 18 июня. Александр Лукашенко 18 июня подписал указ № 239 "О мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь". Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета президента от 21 декабря 2017 года № 8 "О развитии цифровой экономики".



В частности, как сообщила пресс-служба президента, устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).



Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности парка, а наблюдательному совету — определять критерии при выборе кандидатов в резиденты парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.



Напомним, что декретом о развитии цифровой экономики предусмотрена система мер по либерализации условий ведения деятельности в сфере новых и высоких технологий, в том числе по совершенствованию правового статуса резидентов ПВТ.



В частности, до 1 января 2049 года продлевается срок действия специального правового режима ПВТ. Резидентами ПВТ смогут стать компании, занятые проектированием, разработкой, обслуживанием, реализацией, эксплуатацией программных и программно-аппаратных средств на основе или с использованием реестра блоков транзакций (блокчейн), распределенных баз данных; созданием, обучением нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта; разработкой и обслуживанием систем беспилотного управления транспортом; медицинскими технологиями, биотехнологиями, а также реализацией результатов таких разработок; аутсорсингом бизнес-процессов; изданием и продвижением программного обеспечения; майнингом, деятельностью биржи криптовалют и криптообменного пункта, а также деятельностью в сфере киберспорта.



В рамках специального правового режима ПВТ сохранены существующие и введены новые льготы по налогам, а также взносам в ФСЗН. Среди существующих льгот резидентов ПВТ основными являются: освобождение от налога на прибыль и НДС — вместо этого резиденты ПВТ уплачивают 1% от валовой выручки в пользу администрации парка; уплата подоходного налога с физических лиц по сниженной ставке (9%), а также взносов в ФСЗН, рассчитываемых от средней зарплаты по стране, а не от фактической, что меньше в три-четыре раза.



Деятельность резидентов парка максимально упрощается. Они смогут совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений; без разрешения Нацбанка открывать счета в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях, получать на них денежные средства; проводить в уведомительном порядке валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляемые на основании разрешения Нацбанка; при совершении хозяйственных операций с нерезидентами единолично составлять первичные учетные документы. Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций на операции с участием резидентов ПВТ теперь не распространяется.



Декрет вводит элементы британского права. Так, резидентам ПВТ предоставлено право заключать с третьими лицами договоры, активно применяемые в международном бизнесе: соглашения о предоставлении опциона на заключение договора и опционные договоры, в частности договоры конвертируемого займа, соглашения о возмещении имущественных потерь, соглашения, предусматривающие ответственность за переманивание работников, non-compete-соглашения (о неконкуренции) с работниками с выплатой им компенсации за период действия non-compete-обязательств, а также выдавать безотзывные доверенности.