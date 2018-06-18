Белорусская делегация участвует в совместном сборе подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ

Минск, 18 июня. Белорусская делегация во главе с начальником инженерных войск Вооруженных сил полковником Андреем Кураковым участвует в совместном сборе представителей подразделений инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ. Он проводится в Казахстане с 18 по 28 июня.



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, в рамках сбора 26 и 27 июня состоится заседание Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны стран Содружества.



Участники сбора обменяются опытом в области инженерного обеспечения боевых действий вооруженных сил, а также примут участие в решении ряда вопросов, связанных с укреплением боевого содружества, освоением современных средств инженерного вооружения, повышением уровня боевой подготовки подразделений инженерных войск ВС Беларуси.