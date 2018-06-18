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Дата распечатки: 18.06.2018 21:55
 
18.06.2018 20:05 Общество, Безопасность

Генеральные репетиции военного парада пройдут в Минске 23 и 28 июня

Минск, 18 июня. Подготовка к параду войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Беларуси завершается.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, проводятся заключительные тренировки парадных расчетов.

В составе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники примут участие около 4.000 военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. Традиционно в параде примут участие военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.

Также впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Генеральные репетиции пройдут 23 и 28 июня с 23.00 на пересечении проспектов Победителей и Машерова в Минске.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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