В суд направлено дело завлабораторией ветстанции в Новогрудке по обвинению в коррупции

Минск, 18 июня. Прокуратура Гродненской области направила в суд Новогрудского района уголовное дело по обвинению заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Новогрудской районной ветеринарной станции в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями.



Как сообщает Генеральная прокуратура Беларуси, обвиняемому инкриминировано то, что он с октября 2017 года по февраль 2018 года "за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию, принимал в качестве взяток деньги и продукты питания от физических лиц и индивидуальных предпринимателей".



За незаконное материальное вознаграждение специалист выдавал разрешения на продажу населению продуктов животного происхождения без проведения предубойного осмотра животных, обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы, клеймения мяса и мясных продуктов. Выдавал разрешения на реализацию рыбной, мясной продукции и полуфабрикатов в отсутствие необходимых ветеринарных документов.



При этом обвиняемый не принимал мер к изъятию из оборота не соответствовавшей стандартам продукции, привлечению к ответственности нарушителей ветеринарно-санитарных правил.



В ходе предварительного расследования установлено 20 эпизодов противоправной деятельности должностного лица.



Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК, ч. 2 ст. 424 УК.



После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого.



Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

