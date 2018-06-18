18.06.2018 20:23 Общество
Лукашенко подписал распоряжение о социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018 году из своего спецфонда
Минск, 18 июня. Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым принято решение о финансировании расходов специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018 году и утверждено решение совета фонда.
Двум студентам учреждения среднего образования назначены поощрительные стипендии президента. Денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 41 победителю международных олимпиад. Денежными премиями поощряются 59 победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.
Двум студентам учреждения среднего образования назначены поощрительные стипендии президента. Денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 41 победителю международных олимпиад. Денежными премиями поощряются 59 победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.