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Дата распечатки: 18.06.2018 21:55
 
18.06.2018 20:23 Общество

Лукашенко подписал распоряжение о социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018 году из своего спецфонда

Минск, 18 июня. Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым принято решение о финансировании расходов специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018 году и утверждено решение совета фонда.

Двум студентам учреждения среднего образования назначены поощрительные стипендии президента. Денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 41 победителю международных олимпиад. Денежными премиями поощряются 59 победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.
БелаПАН.

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