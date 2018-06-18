Ближайшие преследователи БАТЭ сыграли вничью в 12-м туре

Минск, 18 июня. С четырех до шести очков увеличился отрыв БАТЭ от ближайшего преследователя — минского "Динамо" — по итогам 12-го тура футбольного чемпионата (16—18 июня).



Борисовчане выиграли в Гродно у "Немана" — 3:2 (Сигневич, 20, Иванич, 29, Скавыш, 89 — Якимов, 40, Мукам, 65), а динамовцы разошлись дома миром с соседом по таблице "Витебском" — 1:1 (Сарока, 33 — Фурлан, 70).



Шестую победу подряд одержал "Шахтер", взявший в Солигорске верх над "Лучом" — 4:0 (Сзоке, 14, Эбонг, 49, Лаптев, 71, Киш, 84).



Остальные результаты: "Торпедо" — "Слуцк" — 0:1 (Шикавка, 15); "Городея" — "Минск" — 1:2 (Лебедев, 19 — Васильев, 54, 77); "Торпедо-БелАЗ" — "Днепр" — 1:0 (Павловец, 42); "Гомель" — "Смолевичи" — 0:2 (Сазонович, 37, Васьков, 50); "Ислочь" — "Динамо" Бр — 0:1 (Савицкий, 19).



В туре забито 19 мячей (хозяевами — 9, гостями — 10), с начала чемпионата — 180 (102 и 78), средняя результативность составила 2,38 гола за игру (1,88). Хозяева одержали 2 победы (38), 1 матч свели вничью (30) и 5 проиграли (28). Зафиксировано 13 вариантов счета — 1:0 (26 раз; 27%), 2:0 (17), 1:1 (15), 2:1, 0:0 (по 13), 3:1, 3:0 (по 3), 6:1, 5:0, 4:0, 3:3, 3:2 и 2:2 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 31 очко (разница мячей 21-6), "Динамо" Мн — 25 (16-6), "Витебск" — 24 (16-8), "Шахтер" — 24 (15-5), "Слуцк" — 21 (16-9), "Неман" — 21 (13-10), "Торпедо-БелАЗ" — 18 (10-8), "Динамо" Бр — 16 (15-15), "Ислочь" — 15 (8-10), "Смолевичи" — 13 (10-11), "Минск" — 10 (13-15)," Днепр" — 10 (6-15), "Луч" — 9 (8-19), "Городея" — 7 (6-14), "Гомель" — 7 (4-14), "Торпедо" — 7 (4-16).



Следующий тур пройдет 22—25 июня: "Днепр" — "Торпедо", "Смолевичи" — "Неман", "Минск" — "Гомель", "Слуцк" — "Динамо" Мн, БАТЭ — "Шахтер", "Луч" — "Торпедо-БелАЗ", "Витебск" — "Ислочь", "Динамо" Бр — "Городея".