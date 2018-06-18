Обзор важнейших событий 18 июня 2018 года

Минск, 18 июня. Представители белорусской демократической общественности обратились с открытым письмом к президентам Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Польши — Анджею Дуде, Австрии — Александру Ван дер Беллену и Израиля — Реувену Ривлину с просьбой повлиять на ситуацию в Куропатах. Президенты этих стран 29 июня планируют прибыть в Минск для участия в церемонии открытия мемориала в Тростенце — на месте одноименного концентрационного лагеря, который действовал в годы Второй мировой войны. В открытом письме отмечается, что Куропаты, где недавно открылся ресторанно-развлекательный комплекс "Поедем поедим", стоят в одном ряду с Освенцимом и Катынью. Его авторы отмечают, что 31 мая десятки активистов демократического движения организовали бессрочную акцию протеста с требованием закрыть развлекательный комплексх. Активисты просят президентов четырех стран "обратить пристальное внимание на ситуацию вокруг Куропат". "Мы обращаемся к вам с призывом включить в программу своего визита в Беларусь и Куропаты. Мы просим вас возложить цветы на могилы безымянных жертв коммунистического террора. Нацистские и коммунистические преступления против человечности должны быть осуждены, чтобы не повториться", — говорится в открытом письме. Среди подписавших письмо лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, поэт, общественный деятель, экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный Владимир Некляев, члены Союза белорусских писателей Алесь Пашкевич и Борис Петрович.



Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность внесением изменений в белорусское законодательство о средствах массовой информации. "Принятие этих поправок посылает тревожный сигнал о свободе СМИ и плюрализме, — подчеркнул Дезир. — Я призываю белорусские власти тщательно пересмотреть закон и привести его в соответствие с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации". В частности, в ОБСЕ осудили пункты законопроекта, касающиеся ограничений на учреждение СМИ иностранцами. Кроме того, поправки к закону предоставляют Министерству информации строгий контроль над всеми онлайн-ресурсами, подчеркивается в заявлении. "Ни одно министерство не должно обладать исключительной властью для блокировки доступа к любому онлайн-ресурсу без решения суда. Удаление контента должно требовать судебного надзора", — отметил Дезир.



Александр Лукашенко подписал указ № 239 "О мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь". Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета президента от 21 декабря 2017 года № 8 "О развитии цифровой экономики". В частности, устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов). Администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности парка, а наблюдательному совету — определять критерии при выборе кандидатов в резиденты парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.



Группа Всемирного банка отмечает в белорусской экономике как положительные, так и негативные тенденции, заявил глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер, который встретился с депутатами Палаты представителей. "Хорошей новостью является то, что сейчас экономика Беларуси восстанавливается, рецессия завершилась и макроэкономическая ситуация постепенно улучшается", — отметил Кремер. По его словам, это связано в первую очередь с восстановлением российской экономики и повышением мировых цен на сырьевые товары. "Не такая хорошая новость заключается в том, что уровень внешнего долга Беларуси довольно высок и даже растет. Поэтому наш прогноз темпов роста [ВВП на 2018 год] составляет не более 3%. И мы мало верим в то, что темпы экономического роста в Беларуси смогут быть быстрее тех темпов роста, которые наблюдались до 2009 года", — сказал глава представительства ВБ.