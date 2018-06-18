18.06.2018 16:00 Фото
Оглашение приговора руководителю турфирмы "Калипсо тур"
18 июня суд Октябрьского района Минска огласил приговор руководителю турфирмы "Калипсо тур": семь с половиной лет колонии общего режима с конфискацией имущества.
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