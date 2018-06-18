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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/18/media_kalipso-prigovor/
Дата распечатки: 18.06.2018 17:05
 
18.06.2018 16:00 Фото

Оглашение приговора руководителю турфирмы "Калипсо тур"

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18 июня суд Октябрьского района Минска огласил приговор руководителю турфирмы "Калипсо тур": семь с половиной лет колонии общего режима с конфискацией имущества.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Понедельник, 18 Июнь 2018, 17:05
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