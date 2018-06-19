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Дата распечатки: 19.06.2018 11:30
 
19.06.2018 10:18 Экономика

В Минске в январе—мае объем промпроизводства вырос на 8,3%

Минск, 19 июня. В январе—мае 2018 года объем промышленного производства столичных предприятий в текущих ценах составил 44,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 8,3% больше, чем в январе—мае 2017 года, сообщило главное статистическое управление Минска.

В горнодобывающей промышленности рост составил 3,1%, обрабатывающей — 9,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 4,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 0,8%.

За май 2018 года к маю 2017-го рост промпроизводства составил 6,3%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь—май 2018 года превысил уровень такого же прошлогоднего периода. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 19,7%), транспортных средств и оборудования (на 15,3%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,9%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 13,9%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 10,6%).

Марина Носова, БелаПАН.

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