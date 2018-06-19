19.06.2018 11:23 Политика, Экономика
Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС ожидается во второй половине дня
Минск, 19 июня. Заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России пройдет 19 июня во Дворце Независимости в Минске во второй половине дня.
По графику самолет с президентом России должен прибыть в Национальный аэропорт Минск в 14.00. Ожидается, что вместе с Владимиром Путиным прилетят премьер-министр Дмитрий Медведев, а также председатели Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие должностные лица российского правительства.
На 15.00 запланирована беседа Путина с Александром Лукашенко в узком формате. В 16.00 согласно графику должно начаться заседание ВГС в расширенном составе. Ожидается, что в 17.05 Лукашенко и Путин сделают совместное заявление для СМИ.
На прошлой неделе пресс-служба президента Беларуси сообщала, что во время встречи в узком составе главы государств "обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках".
В повестке заседания ВГС — около 10 вопросов: итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и др. "Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения", — говорилось в сообщении пресс-службы Лукашенко.
Кроме того, ВГС планирует обсудить взаимодействие в сфере АПК и машиностроения. "Темы, которые вызывают наибольший интерес на заседаниях группы высокого уровня, Совета министров (Союзного государства. — БелаПАН.) и Высшего госсовета, — это взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения. Там есть ряд решенных уже вопросов, но есть и нерешенные. В основном это связано с правовыми вопросами, решение которых бы создавало равные конкурентные условия", — сообщил журналистам госсекретарь СГ Григорий Рапота по итогам заседания союзного правительства 13 июня в Минске.
По его словам, на заседании Совмина Союзного государства шла речь о том, чтобы министерства сельского хозяйства Беларуси и России "более плотно работали в области прослеживаемости продукции, сопряжении информационных систем". "Эта тема всегда находится на острие дискуссии. В общем-то, здесь тоже есть движение вперед, хотя это все делается не так быстро, как хотелось бы", — цитировало госсекретаря агентство БелТА.
Ранее Лукашенко заявлял, что на очередном заседании ВГС белорусская сторона намерена рассмотреть в том числе проблемы с поставками продовольствия из Беларуси в Россию. "И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит", — говорил Лукашенко на встрече с Рапотой 12 марта, обсуждая подготовку к заседанию ВГС.
Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.
По графику самолет с президентом России должен прибыть в Национальный аэропорт Минск в 14.00. Ожидается, что вместе с Владимиром Путиным прилетят премьер-министр Дмитрий Медведев, а также председатели Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие должностные лица российского правительства.
На 15.00 запланирована беседа Путина с Александром Лукашенко в узком формате. В 16.00 согласно графику должно начаться заседание ВГС в расширенном составе. Ожидается, что в 17.05 Лукашенко и Путин сделают совместное заявление для СМИ.
На прошлой неделе пресс-служба президента Беларуси сообщала, что во время встречи в узком составе главы государств "обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках".
В повестке заседания ВГС — около 10 вопросов: итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и др. "Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения", — говорилось в сообщении пресс-службы Лукашенко.
Кроме того, ВГС планирует обсудить взаимодействие в сфере АПК и машиностроения. "Темы, которые вызывают наибольший интерес на заседаниях группы высокого уровня, Совета министров (Союзного государства. — БелаПАН.) и Высшего госсовета, — это взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения. Там есть ряд решенных уже вопросов, но есть и нерешенные. В основном это связано с правовыми вопросами, решение которых бы создавало равные конкурентные условия", — сообщил журналистам госсекретарь СГ Григорий Рапота по итогам заседания союзного правительства 13 июня в Минске.
По его словам, на заседании Совмина Союзного государства шла речь о том, чтобы министерства сельского хозяйства Беларуси и России "более плотно работали в области прослеживаемости продукции, сопряжении информационных систем". "Эта тема всегда находится на острие дискуссии. В общем-то, здесь тоже есть движение вперед, хотя это все делается не так быстро, как хотелось бы", — цитировало госсекретаря агентство БелТА.
Ранее Лукашенко заявлял, что на очередном заседании ВГС белорусская сторона намерена рассмотреть в том числе проблемы с поставками продовольствия из Беларуси в Россию. "И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит", — говорил Лукашенко на встрече с Рапотой 12 марта, обсуждая подготовку к заседанию ВГС.
Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.