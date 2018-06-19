Доллар США и евро подорожали, российский рубль заметно подешевел

Минск, 19 июня. 19 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль, как и накануне, снизился к доллару США и евро, увеличился — к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0040 рубля (0,17%) и составил 2,3327 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0050 рубля (0,25%) до 2,0152 рубля.



Курс российского рубля снизился на 0,0263 рубля (0,83%) и составил 3,1437 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на марку Brent находятся в районе 74,8 доллара за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 58,45 копейки и составил 64,0683 рубля.