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Дата распечатки: 19.06.2018 16:06
 
19.06.2018 14:57 Общество

Жителя Бобруйского района подозревают в заражении другого человека ВИЧ-инфекцией

Минск, 19 июня. В производстве Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 33-летнего неработающего ранее неоднократно судимого жителя Бобруйского района, подозреваемого в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией (ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса).

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, следствие установило, что подозреваемый с 2006 года состоял на учете с диагнозом "ВИЧ-инфекция", в связи с чем был предупрежден о необходимости соблюдения повышенных мер предосторожности при вступлении в половые контакты, а также об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения.

"Однако мужчина, проигнорировав данные требования, без использования средств защиты на протяжении трех лет вступал в интимную близость со своей сожительницей. В итоге женщина была заражена ВИЧ. О заболевании потерпевшая узнала в ходе прохождения медосмотра", — уточнили в УСК.

Следствием изъяты и изучаются медицинские документы подозреваемого, а также устанавливаются лица, которые могли быть поставлены подозреваемым в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека.

За пять месяцев 2018 года в Могилевской области зарегистрировано четыре преступления, предусмотренных ст. 157 УК (заражение вирусом иммунодефицита человека).
Алексей Александров, БелаПАН.

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