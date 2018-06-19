Жителя Бобруйского района подозревают в заражении другого человека ВИЧ-инфекцией

Минск, 19 июня. В производстве Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 33-летнего неработающего ранее неоднократно судимого жителя Бобруйского района, подозреваемого в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией (ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса).



Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, следствие установило, что подозреваемый с 2006 года состоял на учете с диагнозом "ВИЧ-инфекция", в связи с чем был предупрежден о необходимости соблюдения повышенных мер предосторожности при вступлении в половые контакты, а также об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения.



"Однако мужчина, проигнорировав данные требования, без использования средств защиты на протяжении трех лет вступал в интимную близость со своей сожительницей. В итоге женщина была заражена ВИЧ. О заболевании потерпевшая узнала в ходе прохождения медосмотра", — уточнили в УСК.



Следствием изъяты и изучаются медицинские документы подозреваемого, а также устанавливаются лица, которые могли быть поставлены подозреваемым в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека.



За пять месяцев 2018 года в Могилевской области зарегистрировано четыре преступления, предусмотренных ст. 157 УК (заражение вирусом иммунодефицита человека).