19.06.2018 14:50 Политика, Экономика
Путин прибыл в Минск для участия в заседании ВГС
Минск, 19 июня. Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России.
Самолет с президентом России опоздал на 40 минут: по графику он должен был приземлиться в национальном аэропорту Минск в 14.00. Другие участники заседания ВГС прибыли в Минск ранее, сообщает БелТА.
Перед началом ВГС запланирована встреча Путина с Александром Лукашенко в узком формате. Ожидается, что по итогам переговоров в расширенном составе президенты сделают совместное заявление для СМИ.
На прошлой неделе пресс-служба Лукашенко сообщила, что во время встречи в узком составе главы государств "обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках". В повестке заседания ВГС около 10 вопросов: итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и др. "Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения", — говорилось в сообщении пресс-службы.
Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.
Перед началом ВГС запланирована встреча Путина с Александром Лукашенко в узком формате. Ожидается, что по итогам переговоров в расширенном составе президенты сделают совместное заявление для СМИ.
На прошлой неделе пресс-служба Лукашенко сообщила, что во время встречи в узком составе главы государств "обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках". В повестке заседания ВГС около 10 вопросов: итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и др. "Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения", — говорилось в сообщении пресс-службы.
Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.