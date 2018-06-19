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Дата распечатки: 19.06.2018 16:06
 
19.06.2018 15:09 Общество

Умер бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько

Минск, 19 июня. На 77-м году жизни умер бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько, сообщает сайт УВД Миноблисполкома.

На должности министра Данько проработал менее полугода, с февраля по июль 1994 года.

Данько родился 14 декабря 1941 года в деревне Сервечь Кореличского района Гродненской области. Начинал службу в органах внутренних дел в 1965 году старшим инспектором службы Фрунзенского отдела милиции. В 1981—1985 годах — заместитель начальника, начальник управления охраны общественного порядка МВД БССР.

В 1985—1991 годах занимал должность начальника УВД Гродненского облисполкома, с 1991 года — заместителя министра внутренних дел.

22 февраля 1994 года был назначен министром внутренних дел. 28 июля того же года, после победы Александра Лукашенко на первых выборах президента Беларуси, Данько был отправлен в отставку. Министром внутренних дел Лукашенко назначил Юрия Захаренко, который впоследствии стал его политическим оппонентом и был похищен при невыясненных обстоятельствах в Минске 7 мая 1999 года. 

С 1995 по 1999 годы Данько руководил Академией МВД.

Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалью "За отличную службу по охране общественного порядка", другими государственными и ведомственными наградами.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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