Минск, 19 июня. На 77-м году жизни умер бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько, сообщает сайт УВД Миноблисполкома.



На должности министра Данько проработал менее полугода, с февраля по июль 1994 года.



Данько родился 14 декабря 1941 года в деревне Сервечь Кореличского района Гродненской области. Начинал службу в органах внутренних дел в 1965 году старшим инспектором службы Фрунзенского отдела милиции. В 1981—1985 годах — заместитель начальника, начальник управления охраны общественного порядка МВД БССР.



В 1985—1991 годах занимал должность начальника УВД Гродненского облисполкома, с 1991 года — заместителя министра внутренних дел.



22 февраля 1994 года был назначен министром внутренних дел. 28 июля того же года, после победы Александра Лукашенко на первых выборах президента Беларуси, Данько был отправлен в отставку. Министром внутренних дел Лукашенко назначил Юрия Захаренко, который впоследствии стал его политическим оппонентом и был похищен при невыясненных обстоятельствах в Минске 7 мая 1999 года.



С 1995 по 1999 годы Данько руководил Академией МВД.



Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалью "За отличную службу по охране общественного порядка", другими государственными и ведомственными наградами.