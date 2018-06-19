Генпрокуратура: Деятельность Минтранса требует совершенствования

Минск, 19 июня. Генеральная прокуратура проверила выполнение мероприятий республиканской программы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016—2020 годы, эффективность мер, принимаемых республиканскими органами государственного управления и областными исполнительными комитетами, по развитию логистической инфраструктуры. Проверка показала, что деятельность Министерства транспорта и коммуникаций как координатора программы требует совершенствования, сообщила пресс-служба ведомства.



"Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные правительству Республики Беларусь, облисполкомы — исполнители республиканской программы — допускали формализм при организации данной работы. Это не позволило выполнить ряд предусмотренных программой мероприятий", — отметили в Генпрокуратуре.



В соответствии с программой Государственному таможенному комитету, Государственному пограничному комитету, Минтрансу надлежало проработать вопрос о создании привлекательных условий для доставки товаров иностранными международными автомобильными перевозчиками в приграничные логистические центры на территории Беларуси. "ГТК дважды направлял в Минтранс для согласования свои предложения о введении различных преференций для перевозчиков названной категории (первоочередной порядок прохождения государственной границы, визовые льготы и др.). Минтранс не поддержал предложения, поскольку, по его мнению, при их реализации будут созданы неравные условия для субъектов хозяйствования логистической системы. При этом само ведомство не подготовило мероприятия по совершенствованию условий доставки товаров", — отметили в прокуратуре.



"Отсутствие должного взаимодействия между органами государственного управления, неумение выработать единую позицию по урегулированию проблемных вопросов, невозможность найти пути их конструктивного решения повлекли несоблюдение срока реализации инвестиционного договора, который Минтранс заключил с бельгийской компанией. Предмет договора — создание в свободной экономической зоне "Минск" логистического парка. Как результат, предоставленная инвестору территория в центральном регионе страны на протяжении 8 лет не использовалась", — привели пример в надзорном ведомстве.



Кроме того, ежегодно поступавшие в Минтранс из заинтересованных ведомств информационные письма о ходе реализации запланированных мероприятий содержали неполные, иногда недостоверные сведения, что не позволяло видеть реальную ситуацию с развитием логистической системы и повышением транзитной привлекательности. Принятые облисполкомами меры также не способствовали заключению в последние годы новых инвестиционных договоров в сфере логистики, пояснили в прокуратуре.



По результатам проверки Генеральная прокуратура внесла министру транспорта и коммуникаций представление.



Александр Лукашенко публично раскритиковал Минтранс, выступая 24 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту. "В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, — заявил он. — Необходимо самым кардинальным образом навести там порядок, причем раз и навсегда. Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака (министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. — БелаПАН.) отправить туда же, куда министра лесного хозяйства (Михаил Амельянович, возглавлявший Минлесхоз, был уволен 15 февраля "за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях". — БелаПАН.). И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом".