Лукашенко и Путин встречаются в узком формате

Минск, 19 июня. Во Дворце Независимости в Минске началась встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.



Как сообщает пресс-служба белорусского президента, после церемонии совместного фотографирования Лукашенко и Путин направились на переговоры в узком составе, которые предваряют заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.



На прошлой неделе пресс-служба Лукашенко сообщила, что во время встречи в узком составе главы государств "обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках".



В повестке заседания ВГС около 10 вопросов: итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и др. "Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения", — говорилось в сообщении пресс-службы.



Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.