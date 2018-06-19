Министр природных ресурсов: В Беларуси необходимо активизировать геологоразведку и добычу полезных ископаемых

Минск, 19 июня. В Беларуси необходимо повышать геологическую изученность территории, интенсифицировать поиск, оценку, разведку, добычу полезных ископаемых, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на расширенном заседании коллегии ведомства.



"Республика Беларусь как никакая другая страна богата водными ресурсами — подземными и минеральными водами, — приводит слова Худыка пресс-служба министерства. — Положение дел на рынке минеральной и питьевой воды говорит о том, что мы ходим по деньгам, неэффективно используем данный ресурс. Обладая собственными ресурсами воды, импортируем ее, не наращиваем экспорт. Такая же ситуация и со строительным сырьем".



Худык подчеркнул, что президент и правительство неоднократно поручали всем органам госуправления и областным исполнительным комитетам интенсифицировать развитие минерально-сырьевой базы, увеличивать объемы добычи и производства подземных и минеральных вод, создавать новые организации с целью привлечения инвестиций и роста экспорта.



"Сегодня совместно со всеми заинтересованными госорганами и облисполкомами мы должны проанализировать состояние геологической отрасли в стране, рассмотреть вопросы импортозамещения имеющихся в республике ресурсов, а также повышения инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и развития минерально-сырьевой базы страны", — сказал чиновник.



В ходе заседания участники отметили необходимость выявления перспективных площадей для проведения поисковых работ прежде всего стратегических видов полезных ископаемых. Принято решение о разработке государственной программы геологического картирования на 2019—2025 годы.



Вместе с тем присутствующие отметили, что совершенствование системы геологического изучения недр в стране невозможно без усиления работы местных исполнительных и распорядительных органов совместно с республиканскими органами госуправления.



Худык подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки четко определить задачи по совершенствованию геологического изучения недр, утвердить соответствующий комплекс мероприятий и обеспечить их выполнение до 2020 года. Этот комплекс должен включать модернизацию НПЦ по геологии, совершенствование законодательства, системы предоставления геологической информации и в первоочередном порядке — восстановление научного и кадрового потенциала.