Количество выпускников-медалистов в Минске за год выросло на 5%

Минск, 19 июня. В 2018 году с медалью окончили школу 511 столичных выпускников, сообщает комитет по образованию Мингорисполкома.



По словам заместителя начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета Натальи Ивановой, золотых медалистов 457, серебряных — 54.



Отмечается, что количество медалистов по сравнению с прошлым годом возросло на 27.



Наибольшее число выпускников-отличников в Московском районе — 120. Затем идет Фрунзенский район — 86, на третьем месте Советский — 72 медалиста. Однако, подчеркнула Иванова, цифры не являются показательными в общем разрезе столицы, поскольку эти районы считаются одними из самых густонаселенных в городе.



В нынешнем году свидетельства об окончании 9 классов школы с отличием получили 745 выпускников. Это на 50 больше, чем в 2017 году.



Сейчас проходит централизованное тестирование (ЦТ). Уже состоялись испытания по белорусскому языку, русскому языку, обществоведению, математике. 20 июня состоится ЦТ по биологии, 22 июня — по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 24 июня — по химии, 26 июня — по физике, 28 июня — по истории Беларуси, 30 июня — по географии. Завершатся испытания 2 июля экзаменом по всемирной истории новейшего времени.



15 июня началась вступительная кампания в учреждения профтехобразования.