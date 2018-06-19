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Дата распечатки: 19.06.2018 19:11
 
19.06.2018 18:53 Спорт

На Октябрьской площади в Минске начинает работу фан-зона к чемпионату мира по футболу

Минск, 19 июня. На Октябрьской площади Минска вечером 19 июня открывается фан-зона к чемпионату мира по футболу.

По информации организаторов, площадка для болельщиков начнет работу в 20.00, за час до начала матча второго тура группового этапа Россия — Египет.

Фан-зона рассчитана на 400 посадочных мест. Суммарная площадь экранов 30 кв. м (один экран 4х5 м и два экрана 2,5х2 м). Все матчи будут транслироваться в прямом эфире.

Для болельщиков организован фуд-корт: с первого дня работают четыре точки реализации еды, а также точки разливного пива. В ближайшее время продажу еды начнут фуд-траки. Все посетители смогут бесплатно сыграть в кикер.

Зона для болельщиков будет работать ежедневно с 12.00 до 24.00 до завершения чемпионата мира (15 июля).  
Марина Носова, БелаПАН.

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