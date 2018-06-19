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Дата распечатки: 19.06.2018 19:11
 
19.06.2018 17:31 Общество, Культура

Минкультуры напомнило Белорусской православной церкви о запрете на необоснованное изменение облика культовых сооружений

Минск, 19 июня. Министерство культуры направило в адрес Белорусского экзархата Русской православной церкви письмо с призывом не допускать научно не обоснованных изменений памятников культовой архитектуры и потери ими отличительных особенностей. Об этом говорится в ответе за подписью заместителя министра культуры Александра Яцко, которое 14 июня получили авторы петиции против массового изменения облика культовых объектов историко-культурного наследия, в частности против замены характерных для белорусской архитектурной традиции куполов на православных церквях золочеными куполами-луковицами.

Текст петиции, а также ответа из Минкультуры опубликованы на сайте petitions.by.

Как отмечается в документе, министерство принимает меры "по сохранению культовых сооружений, которые имеют значимость с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства и оказали значительное влияние на развитие страны или отдельного региона".

"Министерством культуры направлено письмо в адрес Белорусской православной церкви о необходимости выполнения религиозными общинами обязанностей, определенных охранными обязательствами, недопущения потери отличительной духовной, художественной и (или) документальной ценности и научно не обоснованных изменений памятников культовой архитектуры", — говорится в ответе из министерства.

Министерство культуры регулярно проводит выборочный мониторинг выполнения требований законодательства об охране историко-культурных ценностей. В ходе таких проверок, отмечается в документе, "выявляются факты нарушения требований законодательства <…> на историко-культурных ценностях, собственниками которых являются религиозные общины".

В документе подчеркивается, что местные власти и министерство делают все необходимое, чтобы виновных в нарушениях привлекали к ответственности, а памятникам архитектуры возвращали их исторический облик. Так, после вмешательства Минкультуры в 2015 году Успенской церкви в деревне Новый Свержень (Столбцовский район Минская область) вернули аутентичный купол.
Захар Щербаков, БелаПАН.

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