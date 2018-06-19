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Дата распечатки: 19.06.2018 19:11
 
19.06.2018 17:37 Политика

Лукашенко назвал заседание ВГС хорошей увертюрой к матчу чемпионата мира Россия — Египет

Минск, 19 июня. "Несмотря на непростые времена сегодня, тем не менее служба есть служба. Согласно нашей договоренности еще до выборов мы сегодня проводим заседание Высшего государственного совета Союзного государства — хорошая увертюра к началу питерской баталии", — заявил Александр Лукашенко 19 июня в Минске на встрече с президентом России Владимиром Путиным, имея в виду предстоящий вечером матч чемпионата мира Россия—Египет.

"Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает, и мы вас поддерживаем в этом плане", — сказал белорусский руководитель, который 14 июня в Москве с младшим сыном Николаем присутствовал на стартовом матче ЧМ Россия — Саудовская Аравия (5:0).

"Мы готовы к проведению заседания Высшего госсовета, проработана повестка дня, вопросы согласованы. Предлагаю три основных вопроса обсудить; все остальные вопросы у нас в полной готовности, предлагается без обсуждений принять, — заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба Кремля. — Думаю, что плодотворной будет эта встреча, и мы снимем все вопросы, которые, возможно, не были решены на заседании союзного Совмина".

"Знаю, что очень много вопросов действительно проработано, прежде всего на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались нерешенными. Но если что-то осталось, можем в этом составе обсудить", — сказал Владимир Путин.
БелаПАН.

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