В Минске экстренно сел самолет Барселона — Шанхай

Минск, 19 июня. В национальном аэропорту Минск сегодня в 17.20 экстренно сел самолет Airbus-A330 китайской авиакомпании Air China, выполнявший рейс по маршруту Барселона — Шанхай.



"Борт благополучно приземлился в нашем аэропорту, помощь МЧС Беларуси не запрашивалась", — сообщило ведомство в "Твиттере". Других подробностей пока нет.