Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/19/961457/
Дата распечатки: 19.06.2018 19:11
 
19.06.2018 18:14 Общество

В Минске экстренно сел самолет Барселона — Шанхай

Минск, 19 июня. В национальном аэропорту Минск сегодня в 17.20 экстренно сел самолет Airbus-A330 китайской авиакомпании Air China, выполнявший рейс по маршруту Барселона — Шанхай.

"Борт благополучно приземлился в нашем аэропорту, помощь МЧС Беларуси не запрашивалась", — сообщило ведомство в "Твиттере". Других подробностей пока нет.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Вторник, 19 Июнь 2018, 19:11
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск