Путин: Ключевым направлением деятельности Союзного государства является выработка и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня

Минск, 19 июня. "Ключевым направлением деятельности Союзного государства считаем выработку и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня", — заявил президент России Владимир Путин 19 июня в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства в расширенном составе.



Видеозапись выступления размещена на сайте российского руководителя.



По его словам, на заседании будет утверждена программа в области внешней политики на очередной двухлетний период.



"С удовлетворением отмечаем, что наши страны поддерживают самое тесное взаимодействие в рамках международных организаций и региональных объединений. Мы вместе работаем и в ООН, и в ОБСЕ, в СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и других организациях", — отметил Путин.



Президент РФ вновь подчеркнул "заинтересованность России в развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью".



"Наше внешнеполитическое сотрудничество носит системный и многоплановый характер, — заявил Александр Лукашенко, которого цитирует пресс-служба Кремля. — Беларусь и Россия выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживают друг друга в международных организациях. Министерства иностранных дел двух государств, реализуя согласованные программы, взаимодействуют весьма конструктивно".