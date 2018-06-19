На заседании ВГС Путин заявил о необходимости улучшать деловой и инвестиционный климат, проводить согласованную финансовую денежно-кредитную и налоговую политику

Минск, 19 июня. "Считаем важным последовательно улучшать деловой и инвестиционный климат, проводить согласованную финансовую, денежно-кредитную, налоговую политику, продолжить гармонизацию нормативного регулирования", — заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства 19 июня в Минске (видеозапись выступления размещена на его интернет-сайте).



По словам российского руководителя, дальнейшего расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. В прошлом году товарооборот увеличился на 23,5% до 32,4 млрд долларов, в январе—апреле 2018 года — еще на 18,5%. "При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов", — считает Путин.



Президент РФ отметил, что объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает 3,9 млрд долларов. В свою очередь белорусские предприятия инвестировали в Россию "порядка 620 млн долларов".



"Готовы предпринять дополнительные шаги в плане наращивания промышленной кооперации, — предложил Путин. — Уже есть перспективные совместные проекты. Упомяну, в частности, о том, что российские компании сооружают в Беларуси завод по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возводят фабрику строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур". Суммарный объем инвестиций в названные предприятия составляет "около 400 млн долларов".



По мнению президента, хорошие возможности для углубления сотрудничества имеются в сфере энергетики. "В конце следующего года состоится запуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, а в 2020 году — второго. Объем российских капиталовложений в строительство составит 10 млрд долларов", — напомнил он.



Кроме того, Россия до 2020 года инвестирует около 2,5 млрд долларов в обновление белорусского участка газопровода Ямал — Европа и свыше 1 млрд — в возведение дополнительных подземных хранилищ газа. С учетом неудовлетворительного технического состояния других маршрутов экспорта российских углеводородов в Европу белорусский маршрут приобретает большее значение, сказал Путин.



Как считает российский руководитель, следовало бы "вместе поспособствовать" увеличению выпуска предприятиями двух стран наукоемкой продукции. "Важно стимулировать российский и белорусский бизнес к более энергичному внедрению инноваций в реальный сектор экономики, поощрять ученых и специалистов к разработке новых технологий. Именно для этого учреждается премия Союзного государства в области науки и техники", — отметил он.