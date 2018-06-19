Под Минском перезахоронены останки белоруса-пограничника, погибшего на территории Украины в 1941 году

Минск, 19 июня. 19 июня на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в Тарасово под Минском состоялась траурная церемония перезахоронения останков пограничника, младшего сержанта Тимофея Андреевича Морозова, погибшего на территории Украинской ССР летом 1941 года.



Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, в церемонии участвовали митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, заместитель председателя Госпогранкомитета генерал-майор Владимир Моисеенко, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями протоиерей Сергий Кузьменков, офицеры погранведомства, военнослужащие, курсанты Института пограничной службы, ветераны-пограничники.



Как отметил в своем выступлении митрополит Павел, благодаря совместной работе удалось установить имя воина, доставить его останки на родину и провести погребение с воинскими почестями. Важно, по его словам, что пограничники чтят память своих предшественников и Тимофей Морозов является для них ярким примером для подражания. "Надо помнить о наших защитниках, потому что благодаря их подвигу мы сегодня живем в мирное время", — отметил митрополит Павел.



Генерал-майор Владимир Моисеенко подчеркнул, что благодаря неравнодушным людям еще у одного воина появилась возможность вернуться на родную землю, а "новой семьей младшего сержанта Тимофея Морозова теперь будут все пограничники Беларуси".



Напомним, 6 июня на белорусско-украинской границе, на территории между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи", в торжественной обстановке останки пограничника-белоруса были переданы белорусской стороне.



Как сообщили в Госпогранкомитете, в Кировоградской области Украины, в урочище Зеленая Брама, где летом—осенью 1941 года велись ожесточенные бои, на протяжении уже нескольких лет ведутся поисковые работы, в ходе которых были обнаружены массовые захоронения советских воинов, погибших в июле—сентябре 1941 года. Благодаря кропотливому труду поисковиков и судмедэкспертов некоторые останки удалось идентифицировать. Среди них и останки младшего сержанта Тимофея Морозова, уроженца Белорусской ССР.



Организация, которая проводит раскопки, не смогла найти его родственников, проживающих на территории Беларуси, поэтому через Государственную пограничную службу Украины обратилась в Госпогранкомитет с просьбой рассмотреть вопрос о передаче ведомству останков и солдатского медальона младшего сержанта Морозова. После уточнения информации было установлено, что Тимофей Морозов — уроженец деревни Судиловичи Дубровенского района Витебской области.



Поскольку родственников пограничника установить не удалось — деревня Судиловичи в годы Великой Отечественной войны была полностью уничтожена и возрождена в послевоенные годы, — а также учитывая многолетний опыт взаимодействия органов пограничной службы с Белорусской православной церковью, было принято решение о перезахоронении останков младшего сержанта Тимофея Морозова на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы.