Лукашенко: Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, нам их надо решать здесь и сейчас

Минск, 19 июня. "Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас", — заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 19 июня в Минске.

"В последнее время решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой, например, на площадку Евразийского экономического союза. Думаю, что нам не следует делать этого впредь, потому что мы в нашем Союзе в состоянии решать те вопросы, которые существуют", — сказал белорусский руководитель, слова которого приводит пресс-служба Кремля.



По мнению Лукашенко, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы. "Поэтому еще раз хочу обратить внимание на координирующую роль Постоянного комитета Союзного государства — ему надо обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных министров и ведомств Беларуси и России", — считает белорусский руководитель.



"Неделю назад я отдал распоряжение правительству, чтобы ни одни переговоры не проходили без участия руководителя нашего аппарата Григория Алексеевича Рапоты, — сообщил Лукашенко. — Они должны быть в теме, в курсе дела, и наши спорные вопросы, думаю, Владимир Владимирович, неплохо будет, если они будут переноситься и на уровень Постоянного комитета, там обсуждаться со специалистами".



Официальный белорусский лидер попросил Рапоту "максимально глубоко вникать в суть и четко видеть баланс интересов сторон по вопросам, обсуждаемым на площадке посткома".



"Жизнь не стоит на месте и требует от нас постоянного движения вперед, — подчеркнул Лукашенко. — Одним из ключевых пунктов сегодняшней повестки является утверждение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на предстоящие пять лет".



"В реализации приоритетных направлений должны быть задействованы все органы управления Союзного государства. Убежден, только совместными усилиями мы сможем преодолеть вызовы, которые диктует нам международная ситуация. Именно такой подход соответствует принципам нашего интеграционного проекта", — считает белорусский руководитель.